Jovem morre ao ser vítima da 'saidinha de banco' em São Paulo

SÃO PAULO - O auxiliar administrativo Christopher Cirilo de Assis, de 21 anos, foi morto, com um tiro no peito, por volta das 15h45 de ontem, após deixar uma agência da Caixa Econômica Federal, da qual teria saído com R$ 2.500,00. O crime aconteceu na rua Itaguajé, Vila Quaquá, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo.

Testemunhas afirmaram a policiais militares do 46º Batalhão, que estiveram no local, terem visto dois homens em uma moto abordando a vítima e, na sequência, atirando contra o rapaz, que morreu no pronto-socorro Augusto Gomes de Matos, na Vila das Mercês.

A polícia não informou se a dupla roubou Cirilo. Familiares do rapaz afirmaram que ele saiu cedo de casa, disse que iria passar no banco para sacar o dinheiro, mas não chegou a entrar em contato com os parentes.

O caso foi registrado no 26º Distrito Policial, do Sacomã.