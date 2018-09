De acordo com a polícia, Tiago Martins das Silva entrou em coma alcoólico ainda no local da festa. Depois de desmaiar no banheiro, ele teria sido deixado desacordado no sofá, onde ficou sentado até ser colocado em um táxi que o levou para casa. De casa, ele foi encaminhado ao posto de saúde da Vila Bom Jesus, onde foi constatada sua morte.