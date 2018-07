Jovem morre após ser atingido por raio no RS Um jovem de 22 anos morreu ontem em Imbé, no Rio Grande do Sul, ao ser atingido por uma descarga elétrica. O rapaz, de Três Passos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao posto de saúde do balneário, porém, não resistiu, segundo a Brigada Militar.