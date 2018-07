Jovem morre após ser baleado em porta de boate no Rio Um jovem de 18 anos morreu depois de ser baleado na porta de uma boate no Leblon, zona sul do Rio, nesta manhã. Ele teria se envolvido em uma briga, por volta das 6 horas, quando um homem, que seria segurança de um freqüentador da boate, começou a atirar para o alto e acertou Daniel Duque. O estudante morreu antes de chegar ao Hospital Copa D'' Or. Até o início da tarde, a polícia ainda não havia identificado o atirador. Ainda nesta manhã, um menino de 5 anos foi baleado na cabeça durante uma operação da Polícia Militar na favela do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio. O menino estava sendo operado até o início da tarde no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Segundo a polícia, durante a operação um homem foi preso e uma pistola foi apreendida.