Jovem morre após tocar cerca eletrificada em SP Uma jovem de 19 anos morreu ontem, ao tentar pular uma cerca eletrificada de um sítio na zona rural de Tremembé, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, ela tentava pegar uma abóbora. Depois de encostar as mãos na cerca de arame farpado, ela tomou um choque e caiu dentro de valeta com água. A mulher morreu na hora.