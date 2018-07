Jovem morre atingida por tampa de ônibus no Rio A atendente Isabela Marcele Ferreira, de 25 anos, morreu na manhã de domingo após ser atingida na cabeça pela tampa do porta-malas aberto de um ônibus de turismo, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A jovem caminhava para o quiosque onde trabalhava, na Avenida Lúcio Costa, quando ocorreu o acidente. Ela morreu no local.