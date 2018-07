Jovem morre atropelado pelo caminhão do pai em SP O adolescente Claudio da Silva Pitta, de 15 anos, morreu atropelado hoje pelo caminhão do pai em Perus, na zona norte de São Paulo. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 8h30, quando o pai dirigia o caminhão que subia a rua na marcha a ré. Pitta, que estava pendurado na caçamba do caminhão, escorregou e caiu. A roda traseira passou por cima do adolescente, que morreu na hora. Claudio Pitta, de aproximadamente 50 anos, compareceu ao 46º Distrito Policial para esclarecimentos, mas devido ao estado de choque em que se encontrava a polícia só deve chamá-lo para depor nos próximos dias.