Jovem morre baleado ao brincar com revólver da mãe Um adolescente de 16 anos morreu na madrugada de hoje atingido por um tiro acidental na cabeça, quando mexia em um revólver em sua casa, no Jardim San Diego, em Campinas (SP). A arma pertencia à mãe do estudante. Os pais do menino são policiais militares.