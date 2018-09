Jovem morre durante rave no interior de SP O estudante Eduardo de Oliveira Landgraf Massardi, de 23 anos, passou mal e morreu numa rave realizada durante todo o fim de semana em Itu, região de Sorocaba (SP). A festa, com música eletrônica, ocorreu numa pousada na zona rural e atraiu cerca de 30 mil jovens, segundo a Polícia Militar. O evento começou no sábado e só terminou na madrugada de segunda-feira. Amigos de Massardi perceberam que o jovem estava agitado, tremendo e suava muito. Ele foi atendido no posto médico montado no local do evento e encaminhado em estado grave para um hospital. O estudante morreu no caminho. Amigos informaram que ele tinha problemas cardíacos. Como parte das investigações, a Polícia Civil pediu um exame toxicológico para apurar se o estudante fez uso de drogas. Na festa, foram apreendidos comprimidos de ecstasy e porções de cocaína. O laudo do exame toxicológico fica pronto em uma semana. Os organizadores da rave informaram que apenas duas pessoas foram atendidas no ambulatório, entre elas o estudante. O hospital de Itu informou ter feito 12 atendimentos de pessoas que passaram mal na rave.