Jovem morre em acidente no dia do aniversário em SP O adolescente Luís Henrique Bertani morreu nas primeiras horas de seu aniversário, comemorado hoje, ao perder o controle da direção do carro que dirigia, capotar e cair dentro do córrego Retiro Saudoso, em Ribeirão Preto (SP). O acidente ocorreu por volta de 2h30, na Avenida Maurílio Biagi.