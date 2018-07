Jovem morre nos braços do pai logo após ser resgatado no AM

O estudante Jonatan Santos, de 18 anos, morreu nos braços de seu pai no domingo, 29, após ser encontrado em mata fechada na BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde havia se perdido. O jovem foi encontrado após 78 dias de desaparecimento, por seu pai, Edilson Santos, e por oficiais do Corpo de Bombeiros. Ele chegou a conversar com o pai antes de morrer, segundo relato do coronel Antônio Dias dos Santos, comandante do Corpo de Bombeiros no Estado do Amazonas. Jonatan era morador de Presidente Figueiredo e se perdeu de um grupo de rapazes que teria ido acampar com ele nas imediações do município, a 107 quilômetros de Manaus. Lá, há diversas cachoeiras, muitas ainda desconhecidas. De acordo com o coronel, o rapaz foi encontrado a cerca de 65 quilômetros do local onde teria sido visto pela última vez, à altura do km 67 da BR-174. O jovem estava muito debilitado, desidratado e bastante machucado. O corpo foi resgatado na segunda-feira, 30, por um helicóptero da Secretaria de Segurança do Estado e seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML), em Manaus. As buscas oficiais pelo rapaz já tinham sido suspensas. Mesmo assim, o pai do garoto não havia desistido de encontrar o filho e, por conta própria, continuou a procurar. "É uma história de persistência paterna, muito triste. O Corpo de Bombeiros foi além das 72 horas de buscas, fomos até 14 de maio, pouco mais de um mês depois de 12 de abril (quando o jovem desapareceu). Mas o pai nunca desistiu. O pai, senhor Edilson, estava nas buscas, que eram sempre muito difíceis, em mata fechada", afirmou o coronel. "Nas buscas, nós passamos por esse local exato onde o pai o encontrou, mas talvez naquele momento ele estivesse perambulando por outro lado, perdido", justificou Dias. O coronel disse que os bombeiros estavam sempre em contato com o pai do rapaz, para que ele informasse se encontrasse qualquer pista do paradeiro de Jonatan. O rapaz teria ido, sozinho, em busca de uma cachoeira inexplorada e não foi mais localizado pelo grupo. "Por mais experiente e moradora da área que se considere uma pessoa, nunca deve entrar na floresta amazônica sozinha, é muito perigoso", alertou o coronel Dias. Desde que Jonatan sumiu na mata, em abril, seu pai montou uma equipe de buscas composta de parentes. Outros casos Segundo o coronel, há um homem perdido na altura do km 126 da mesma rodovia, há pelo menos um mês. "As buscas já cessaram, mas, se a família nos solicitar, voltaremos ao local. Infelizmente, não passa uma semana sem que pessoas se percam na selva, muitas famílias sequer informam aos Bombeiros", lamentou Dias. Em novembro de 2006, cinco empresários se perderam em mata fechada, também ao longo da BR-174. Entre eles, estava o cônsul da Holanda em Manaus, Ilko Minev. Eles passaram três dias perdidos. Em maio deste ano o agricultor Raimundo Cardoso de Oliveira, de 58 anos, também ficou perdido na mata, próximo ao município de Presidente Figueiredo, onde teria entrado para retirar cipós. Ele foi encontrado debilitado e com um braço quebrado, dois dias depois.