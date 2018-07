Jovem morre vítima de bala perdida no Rio Taiane Medeiros Resende, de 20 anos, morreu por volta das 22 horas de quinta-feira, após ser atingida por uma bala perdida quando estava perto de casa, em Bangu, na zona oeste do Rio. Foi o segundo caso de morte causada por bala perdida registrado no Rio em menos de três dias. Na manhã de terça-feira, a dona de casa Rosiléia da Silva, de 19 anos, morreu após ser atingida quando estava dentro de casa, em Costa Barros (zona norte), com a única filha, de 1 ano e 8 meses, no colo. O bebê foi atingido por estilhaços e passa bem.