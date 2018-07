Jovem morta em parque de diversões é enterrada no Rio O corpo da adolescente Alessandra Aguilar, de 17 anos, foi enterrado no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. O sepultamento foi realizado às 10h30. A jovem morreu após ser atingida pelo carrinho que se soltou ontem de um brinquedo no parque de diversões Glória Center, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Outras oito pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. O acidente ocorreu com o brinquedo "Tufão" (carrinhos que rodam e ficam suspensos no ar).