Jovem morta em São Vicente foi esganada, aponta laudo

A adolescente Léia Cristina da Quinta Schenkel, de 16 anos, cujo corpo foi encontrado no último dia 25 de janeiro, em seu apartamento, em São Vicente, morreu em consequência de esganadura, de acordo com o laudo emitido pelo Instituto Médico-Legal de Santos, que foi encaminhado no final da tarde desta segunda-feira, 2, ao delegado Jorge Álvaro Cruz, do 2º Distrito Policial do município. Veja também: Oito pessoas já foram ouvidas sobre morte de jovem no litoral Adolescente é achada morta em apartamento de São Vicente O laudo também revelou que o corpo não apresentava sinais de violência sexual, como a princípio se temia. A jovem apresentava manchas no pescoço e sinais de esganadura, agora confirmados. A hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) foi descartada nas primeiras investigações, já que nada foi levado da residência e não foram encontrados sinais de arrombamento do imóvel. Outro dado considerado importante apontado no laudo foi o horário presumível da morte de Léia que, segundo o IML, deve ter ocorrido entre 13 e 16 horas de domingo. Na ocasião do crime, a irmã de Léia informou que só à noite, quando chegou do trabalho, é que percebeu a morte da irmã, que não respondia ao seu chamado e apresentava rigidez. De acordo com o delegado Cruz, mais de uma dezena de depoimentos já foram ouvidos desde a semana passada, incluindo familiares, colegas de trabalho, o atual e o ex-namorados, além de vizinhos do apartamento, localizado no Parque São Vicente. Um jovem filmado pelo sistema de segurança do edifício chegou a ser considerado suspeito. Mas o rapaz apresentou-se espontaneamente à polícia e informou que, por ter perdido as chaves de seu apartamento, vizinho ao da jovem, é que esperou a saída de um morador para adentrar no imóvel. "Estamos cruzando uma série de informações e aguardando ainda o laudo pericial do local do crime, que deve ser entregue até o final da semana para montarmos todo o quebra-cabeças", revelou o delegado. O computador da jovem também foi apreendido, logo após o crime, na segunda-feira. Dezenas de fotos e algumas mensagens foram encontradas no arquivo, mas nada relevante, uma vez que o Orkut de Léia foi desativado no começo do ano, depois que ela reatou o namoro.