Jovem morta em Sorocaba-SP teve tipo raro de dengue

A demora para identificar a dengue também está sendo investigada. A garota passou pelo atendimento médico público na cidade três vezes, em dias diferentes, antes de ser internada. Em todas as ocasiões, foi examinada, medicada e mandada de volta para casa. De acordo com o secretário da Saúde, Ademir Watanabe, a paciente não apresentava sintomas típicos da dengue. "Os sintomas eram atípicos, muito diferentes dos habituais".

A estudante só foi internada no dia 21, com pneumonia grave, e morreu três dias depois. Como os médicos não tinham se deparado com um caso assim, a suspeita é de uma nova forma de dengue hemorrágica. A Câmara de Vereadores de Sorocaba vai convocar o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos sobre o caso. A convocação deve ser encaminhada na primeira sessão da semana que vem, na terça-feira.