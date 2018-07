Jovem morto com tiro de fuzil no peito é enterrado no RJ O corpo do adolescente Patrick Luiz Pires de Assumpção, de 14 anos, morto com um tiro de fuzil no peito, foi enterrado na tarde deste domingo, 24, no Cemitério de Inhaúma, na zona norte. Patrick foi baleado no sábado, quando brincava com amigos na Rua Pequi, no Morro do Urubu, em Pilares, zona norte.