Jovem morto na Noruega deve ser cremado no país A família de André Sementile, 34 anos, esportista morto na última quarta-feira (18) durante um salto de "base jump" na Noruega, deve receber as cinzas do corpo do jovem nos próximos dias. Em entrevista à RBS, o pai de André, José Sementile, disse que a família optou pela cremação do corpo no local de sua morte. "Um amigo do Rio de Janeiro, que estava com ele, está cuidando dos trâmites. As cinzas devem chegar a Santa Catarina em uma semana", afirmou José. Segundo o pai, "ele bateu em uma pedra cerca de quatro segundos depois de saltar de um penhasco na cidade de Rauma, no norte norueguês". André estava de férias e retornaria no dia 24, ele viajara com alguns amigos para praticar o esporte.