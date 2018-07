Jovem prefere versão proibida Uma pesquisa ligada à Organização Mundial da Saúde, feita em 13 capitais do País entre 2005 e 2009 com mais de 17 mil estudantes de 13 a 15 anos, mostra que os adolescentes que começam a fumar preferem cigarros com aditivos destinados a melhorar o sabor do produto, como chocolate, menta e baunilha, entre outros.