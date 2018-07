Jovem que agrediu cachorros em pet shop depõe no Rio

RIO DE JANEIRO - O rapaz de 20 anos flagrado agredindo cães no pet shop que pertencia à mãe dele, Solange Barroso, no bairro Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, prestou depoimento nesta terça-feira, 23, à Polícia Civil. Daniel Barroso e sua mãe, Solange Barroso, chegaram à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em São Cristóvão, na zona norte, às 15 horas, acompanhados por advogados, e foram embora por volta das 17h30, sem falar com a imprensa.

O delegado Tarcísio Andreas Jansen, responsável pela investigação, também não divulgou o conteúdo dos testemunhos. Jansen ainda ouvirá três ex-funcionários da loja e um dono de cachorro que era cliente do estabelecimento. Daniel Barroso pode ser indiciado por maus-tratos a animais, que prevê pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Solange pode responder por omissão. Já prestaram depoimento quatro donos de animais agredidos.

O caso ganhou repercussão na semana passada, depois que um ex-empregado divulgou imagens gravadas há cinco meses em que o rapaz de 20 anos aparece atacando quatro cães enquanto preparava o banho deles. A mãe dele disse que não sabia das agressões e pediu desculpas aos clientes. O estabelecimento fechou no dia seguinte à divulgação das imagens. A prefeitura da capital fluminense suspendeu, temporariamente, o alvará da loja e o proprietário do prédio cancelou o contrato de aluguel, em vigor havia três anos.