Jovem que caiu da Ponte Rio-Niterói pode ir para quarto Permanece estável o quadro de saúde de Marina Pinto Borges, de 22 anos, a jovem que caiu de uma altura de 72 metros na Ponte Rio-Niterói após capotar com seu carro sete vezes na segunda-feira, 3. A jovem está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pasteur, no Méier, na zona norte do Rio, e poderá ser transferida para um quarto particular a qualquer momento.