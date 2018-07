Jovem que matou colega pega 18 anos O ex-estudante de Jornalismo na USP Fábio Le Senechal Nanni foi condenado hoje a 18 anos de prisão pelo assassinato de Rafael Fortes Alves, seu colega de faculdade e com quem dividia uma república estudantil. O crime aconteceu na manhã de 14 de outubro de 2005 dentro da Rádio USP. Nanni foi ao local de trabalho da vítima e o matou com uma facada no peito. A decisão do 5º Tribunal do Júri da capital foi unânime.