Jovem que matou garoto perde proteção

RIO

O desembargador Francisco José de Asevedo, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anulou ontem a inserção de E., de 19 anos, um dos assassinos do menino João Hélio, no Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O rapaz está sob custódia da Justiça e enfrenta hoje uma nova audiência para decidir se cumprirá o regime de semiliberdade na cidade ou se ingressará no programa de proteção.

A 4ª Câmara Criminal acatou um recurso do Ministério Público do Rio, que alegou não ter sido consultado sobre a inclusão do rapaz no programa. Na decisão, ele alegou que "a medida socioeducativa de semiliberdade, imposta por progressão, não podia e não foi extinta, devendo, pois, ser cumprida". Em sua decisão, o desembargador determinou a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do rapaz, que estaria "em local incerto e não sabido", de acordo com o MP. No entanto, o Tribunal de Justiça confirmou ontem que o rapaz já estava sob custódia da Justiça para a audiência de hoje.

A 4ª Câmara Criminal anulou a decisão do juiz Marcius da Costa Ferreira, da 2ª Vara da Infância e da Juventude, que voltará a apreciar a questão na tarde de hoje em audiência especial. Caso ele suspenda a medida de proteção, o jovem deverá se apresentar diariamente no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD). Carlos Nicodemos, advogado de E. e coordenador do Projeto Legal, acredita que o cliente corre risco de morte no Rio sem a proteção do anonimato e apresentando-se diariamente no mesmo endereço. Ele teria sido ameaçado de morte por agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). "O nosso parecer técnico prova o risco de morte dele e da família em caso de permanência na cidade. Queremos que a vida seja preservada como um direito e não um benefício", defendeu o advogado.

E. progrediu para o regime de semiliberdade no dia 8 e dois dias depois foi incluído no PPCAAM. Na segunda-feira, o MP entrou com um pedido de anulação da medida de proteção. No mesmo dia, o juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude adiou uma audiência marcada sobre o caso. O magistrado pediu mais tempo e novas avaliações psicológicas do acusado.

Os promotores chegaram a afirmar que o paradeiro de E. era desconhecido. O advogado do jovem apresentou ontem cópias das petições ao MP para que os promotores tomassem os depoimentos do jovem e dos pais deles no último fim de semana. Os promotores de plantão indeferiram o pedido. "Se desde sábado eu tento fazer com que o MP escute as razões do jovem e dos pais para a inclusão no programa de proteção, como alegam agora que ele está em local incerto?", questionou o advogado.