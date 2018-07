Jovem que recebeu descarga elétrica no RJ está internado Ainda é grave, segundo o Hospital Prontobaby, o estado de saúde do adolescente Igor Cristiano dos Santos Rocha, de 15 anos, que, no último dia 20, recebeu uma descarga elétrica vinda de um poste de iluminação. Embora o adolescente já respire sem a ajuda de aparelhos ainda não há previsão para deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).