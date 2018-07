Jovem que se acidentou na Ponte Rio-Niterói deixa CTI A jovem Marina Pinto Borges, de 22 anos, que caiu no mar após capotar sete vezes na Ponte Rio-Niterói, na segunda-feira, 3, foi transferida nesta quinta-feira (6) para um quarto particular do Hospital Pasteur, no Méier, zona norte do Rio. Ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade particular com uma lesão no baço.