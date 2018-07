Jovem que sumiu na Nova Zelândia continua desaparecido Seis dias depois do desaparecimento, as buscas pelas três pessoas que caíram no mar da Nova Zelândia foram reduzidas, mas familiares e amigos do brasileiro João Felipe Martins de Melo, de 17 anos, que estava no grupo, ainda mantêm esperanças de encontrá-lo vivo.