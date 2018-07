Jovem queima filhas após discutir com marido Emily Xavier dos Santos, de 3 meses, e sua irmã, Evelin Xavier dos Santos, de 1 ano e 4 meses, tiveram o corpo incendiado pela própria mãe, a dona de casa Ana Carla Xavier da Silva, de 18 anos, no final da noite de ontem, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista Evelin segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual do Grajaú. Sua irmã morreu carbonizada no local do crime. Segundo o tenente Paulo Chagas, do 27º Batalhão da Polícia Militar, a dona de casa jogou álcool sobre as crianças durante uma discussão com o marido, o mecânico Paulo Lopes dos Santos Jr., de 21 anos, que ameaçava ir embora. A jovem foi encaminhada ao 25º Distrito Policial, de Parelheiros.