Jovem reage a assalto e morre em Jundiaí, no interior de SP

SÃO PAULO - O consultor de vendas Christian Frederick Mikilaus, de 19 anos, reagiu a um assaltou, foi baleado na cabeça e morreu, por volta das 18h30 desta sexta-feira, 6, ao deixar o local de trabalho, na Rua Pedro Alexandrino, no bairro Anhanguera, em Jundiaí, interior paulista. Mesmo encaminhado por um amigo para o pronto-socorro São Vicente de Paulo, Mikilaus não resistiu ao ferimento e já teria chegado morto ao hospital.

Segundo o que foi informado à delegada Maria Beatriz, do plantão da Delegacia Seccional, na Avenida Nove de Julho, o rapaz, com mais de 1,8 metro de altura, morador de Campo Limpo Paulista, cidade vizinha, teria sido abordado por um assaltante bem mais baixo, quando já estava perto do seu carro. O criminoso, de pele morena e utilizando uma calça jeans, exigiu a mochila de Mikilaus, onde havia um notebook e documentos.

Ao ter a mochila puxada pelo assaltante, o consultor tentou retomá-la e acabou baleado na cabeça pelo criminoso, que sacou a arma e atirou, fugindo com a mochila do jovem. Um colega de trabalho da vítima também deixava o serviço quando ouviu o disparo e, ao se virar, viu o jovem caído. "Não sabemos ainda que arma o bandido utilizou. O pequeno furo feito na cabeça da vítima nos leva a acreditar que possa ser um revólver. Ele (Christian) era bem mais alto que o bandido e talvez tenha acreditado que levaria vantagem", disse a delegada.

De acordo com a polícia, uma segunda pessoa, suspeita, possivelmente comparsa do assassino, encontrava-se próximo ao local do crime e não chegou a abordar a vítima. Até o momento o autor do latrocínio - roubo seguido de morto, permanece foragido.