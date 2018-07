Jovem se fere durante manifestação no Rio

Cerca de 200 pessoas participavam do protesto no momento. Mais cedo, um outro convidado já havia se indisposto com manifestantes, dando tapas no rosto de um deles. Manifestantes também disseram ter visto um convidado lançando notas de R$ 20 do terraço. O protesto seguia pacífico quando o Batalhão de Choque foi acionado e atirou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes. "Convidados saem do Copa, do casamento Barata, e tossem e se engasgam com spray pimenta. Manifestantes de máscara gozam: ''Tá gostando, cara?''", escreveu a jornalista e colunista social Hildegard Angel em seu twitter.

O protesto foi transmitido ao vivo na internet pela Mídia Ninja, que mostrou o jovem ferido e também acompanhou um grupo de manifestantes até à 12ª DP (Copacabana), onde foi registrada queixa por volta das 5 horas. Ruan Martins foi à delegacia acompanhado da advogada Eloisa Samy, que também estava no protesto. "Eu estava na porta do hotel com Ruan e os seguranças, tinha menos de 200 pessoas. Estava conversando com um oficial e nem vi o Choque chegando. Um total desvio de finalidade. Não teve tempo de conversar nada, eu só ouvi a primeira bomba. Aí alguns jogaram pedras e eu me afastei", disse Eloisa à Mídia Ninja.

O protesto teve início ainda na noite de sábado, quando cerca de 100 manifestantes contrários à qualidade do sistema de transporte municipal do Rio de Janeiro se concentraram em frente à Igreja do Carmo, no centro, local onde ocorria o casamento. Diante dos convidados que chegavam à cerimônia, os manifestantes protestavam com cartazes e buzinas. Eles exigiam a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Transportes na Câmara de Vereadores para investigar a qualidade do serviço na cidade.

A família Barata tem participação em 9 das 41 empresas de ônibus que ganharam a licitação feita pela Prefeitura do Rio em 2010 para explorar as linhas municipais. O panelaço também fez coro ao protesto que satirizava a filha do empresário. "Por que ela não vai de ônibus ao Copacabana Palace?", sugeriram alguns protestantes.

Concentração

Os manifestantes começaram a se concentrar em frente à Igreja do Carmo por volta das 18h30, quando já havia 10 seguranças particulares que controlavam o acesso dos convidados. Conforme a quantidade de protestantes foi aumentando, policiais militares chegaram ao local.

Às 19h20, quando a noiva chegou à igreja, a polícia precisou fazer um cordão de isolamento para permitir sua entrada no local de cerimônia. Vestido de noiva, uma das manifestantes chegou a entregar baratas de plásticos aos policiais. A convocação dos protestantes ocorreu pelo Facebook, após o vazamento do local da cerimônia.