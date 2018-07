Jovem seqüestra ex-namorada por 4 horas em Curitiba

Uma adolescente de 17 anos, J.A.G., permaneceu durante quatro horas, na manhã desta sexta-feira, 31, em poder de seu ex-namorado, Maicon Andrade, de 22 anos, com quem tem uma filha de oito meses, rodando por ônibus de Curitiba. Segundo as denúncias feitas por amigos e familiares da adolescente, Andrade estava armado e a raptou por volta das 7h30, quando ela chegava para as aulas em uma escola no bairro Santa Cândida. Ela foi solta, sem qualquer ferimento, às 11h30, no Bairro Cabral. No início desta noite, policiais do serviço secreto da Polícia Militar prenderam Andrade. Segundo a polícia, como ele estava desempregado e sem dinheiro, uma das maiores possibilidades era de que retornasse à casa dos pais, no Bairro Cajuru, por isso foi feito um monitoramento desde o momento em que a jovem foi encontrada. E foi exatamente o que ele fez. Sem qualquer resistência à prisão, ele foi levado ao 8.º Distrito Policial para ser ouvido. Segundo uma prima de J.A.G., que ia com ela para a escola, o rapaz as abordou logo que desceram do ônibus. Elas ainda tentaram pedir ajuda porque estavam temerosas, visto que a adolescente tinha desmanchado o namoro havia alguns dias. "Ele começou a conversar todo manso, que só queria a amizade dela", disse a prima de J.A.G. Quando elas disseram que precisavam ir para a aula, ele teria tirado um revólver de uma mochila e passou a ameaçá-las. De acordo com ela, Andrade puxou J.A.G. pelo braço, enquanto era observado por vários colegas da mesma escola. Eles ainda teriam tentado impedi-lo, mas foram obrigados a retroceder sob ameaça. O rapaz desapareceu com a adolescente no meio do mato. Policiais de várias unidades foram acionados na tentativa de encontrá-los. Mas ela somente foi liberada quatro horas depois. Segundo o comandante da Companhia de Choque, major Chehade Elias Geha, a adolescente manteve a calma e foi importante na solução do caso. "Ela foi bastante inteligente no tratamento com ele, dando a impressão de que poderia conversar e, até, mais tarde, reatar. Ela não se opôs bruscamente à sua ação", afirmou. "Rodaram a cidade até que ele continuou observando a movimentação grande e abandonou-a." A mãe de J.A.G., Almira Gomes de Lima, reforçou que sua filha manteve-se calma e procurou acalmar Andrade durante todo o tempo. O relacionamento entre os dois durou um ano e oito meses. Quando terminou, a mãe da adolescente disse que o rapaz foi a sua casa, numa primeira vez, e ameaçou a ela e a seu marido, mas eles não registraram queixa. Em uma segunda vez, ele acabou maltratando a mãe de Almira, que tem 72 anos, e raptou, por duas horas, a filha que tem com a adolescente. A polícia foi mobilizada e ele acabou abandonando o bebê com a avó paterna. Foi feito registro na polícia, a adolescente passou a morar com um tio, visto que Andrade teria passado a rondar a casa, e a família contratou uma advogada. "Ele já tinha entrado em acordo com a advogada que ia ver a menina todos os sábados das 8 ao meio-dia, mas hoje acabou fazendo isso", lamentou a mãe da adolescente. "A gente vê todos os casos que estão tendo na televisão, mas não imagina que vai acontecer com a filha da gente, por isso ainda estou apreensiva, espero que seja preso porque foragido a gente não vai ter paz." Atualizada às 20h45 para acréscimo de informações