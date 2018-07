Jovem tem estômago removido após beber coquetel com nitrogênio líquido em bar

Uma jovem de 18 anos precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada do seu estômago após beber um coquetel contendo nitrogênio líquido.

O episódio aconteceu na noite de quinta-feira da semana passada, mas só foi divulgado no fim de semana pela polícia de Lancashire, no norte da Inglaterra.

O nome da jovem não foi divulgado. Ela está internada em estado grave no hospital Lancaster Royal Infirmary. De acordo com nota divulgada pela polícia, os médicos disseram que ela só sobreviveu porque recebeu atendimento quase imediato.

Ela foi diagnosticada com uma perfuração no estômago.

Segundo testemunhas, a jovem passou mal logo após beber um drinque com nitrogênio líquido. O primeiro sintoma foi dificuldade em respirar, seguido de dor intensa no estômago.

"A investigação está em estágio inicial e ainda estamos entrevistando testemunhas para estabelecer os fatos completos", disse em nota um porta-voz da polícia de Lancashire.

"O estabelecimento envolvido cooperou plenamente com todas as agências e suspendeu os drinques envolvendo nitrogênio líquido", afirmou o porta-voz, sem divulgar o nome do bar.

A polícia disse à BBC que recomendou a todos os bares da região que suspendam drinques elaborados com nitrogênio líquido.

O nitrogênio líquido tem sido cada vez mais usado na culinária, onde o vapor branco produz um efeito estético. Seu uso foi popularizado por cozinheiros como Heston Blumenthal, em programas de culinária da televisão britânica.

A substância é apenas usada para congelar instantaneamente recipientes com bebidas ou comida, e nunca deve ser acrescentado diretamente ao alimento, pois pode causar queimaduras frias graves. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.