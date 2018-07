Segundo a direção do museu, a peça foi doada sem referência de seu antigo proprietário. O que se sabe é que ela foi adquirida em Feira de Santana (BA), em 1897, ano em que as tropas federais derrotaram Antônio Conselheiro e seus seguidores. Eles haviam fundado em 1893 a comunidade religiosa de Canudos, batizada de Belo Monte, no sertão baiano, que rejeitava a recém-formada República.