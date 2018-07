Jovem vê PMs distraídos e foge de carro policial no Rio

Em patrulha no entorno da favela para evitar a fuga de traficantes durante operação da Polícia Civil, os PMs do 3º Batalhão, do Meier, detiveram um rapaz que saía da favela de bermuda, vestindo chinelo, camiseta e boné. Após revistar a mochila do jovem, nada encontraram, mas resolveram levá-lo para a 25ª Delegacia de Polícia, no Engenho Novo, para checar se havia algum mandado de prisão contra ele. "Vamos apenas levantar a ficha dele", disse o cabo a jornalistas que acompanhavam a movimentação.

O suspeito ouviu. Os policiais colocaram o detido no banco de trás e entraram na viatura, mas esqueceram que os vidros traseiros estavam abertos, provavelmente devido ao calor de 35ºC. O rapaz colocou a mão para fora do carro, achou a maçaneta e abriu a porta. O fugitivo ainda olhou o trânsito para evitar um atropelamento. Em seguida, correu.

Tudo aconteceu em poucos segundos. Os policiais perceberam a fuga por conta dos gritos dos curiosos. O soldado saiu do carro com a arma em punho esboçou uma corrida, mas não atirou no fujão. Dentro do patrulha, o cabo esmurrava o volante com raiva. Em seguida, o veículo saiu do local em alta velocidade. Após a retirada dos policiais, os transeuntes não contiveram o riso. "Essa é a PM do Rio", ironizou uma mulher.

Prisão

A PM informou que o cabo e o soldado foram presos disciplinarmente por 72 horas. Uma averiguação interna do 3º Batalhão vai investigar se houve facilitação de fuga. Caso seja confirmado o crime, a dupla responderá a processo criminal na Auditoria Militar. Se a averiguação constatar que houve apenas uma falta disciplinar, os dois serão advertidos.

Na operação da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) com o apoio de 20 agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, duas submetralhadoras e uma pequena quantidade de drogas foram apreendidas. Ninguém foi preso e não houve troca de tiros.

A ação teve o objetivo de encontrar um suposto paiol do tráfico e reprimir os constantes arrastões contra os motoristas da zona norte. De acordo com a polícia, assaltantes do Jacarezinho estariam participando dos bondes (comboios de carros com criminosos armados) aliados aos traficantes expulsos pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e refugiados nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte.