Jovem vítima de sequestro no Rio é encontrada Camila Cukierman, de 21 anos, sequestrada na madrugada desta sexta-feira quando chegava em casa, no Bairro Peixoto, extensão de Copacabana, na zona sul do Rio, já foi localizada. Ela chegou à Delegacia Antissequestro (DAS) acompanhada pelo delegado Cláudio Gois. A Polícia Civil ainda não informou como ocorreu o resgate.