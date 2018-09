Jovens 'à paisana' fiscalizarão bares na Austrália

Adolescentes à paisana podem se tornar a nova arma na luta contra o consumo excessivo de álcool no Estado australiano de Victoria. As autoridades locais iniciaram uma operação secreta para identificar bares que desrespeitam a lei e vendem álcool a pessoas embriagadas ou a menores de idade. Policiais à paisana vêm fazendo rondas em Melbourne e em breve poderão passar a receber a ajuda de adolescentes. O governo de Victoria diz que o consumo excessivo de álcool é o principal problema social do Estado: o álcool mata dez australianos por dia. A comissária de polícia de Victoria, Christine Nixon, disse que o uso de assistentes menores de idade foi testado em outras partes do país. O Estado, situado ao sul da Austrália, vai destinar US$ 35 milhões a um plano para combater a violência associada ao consumo de álcool. O número de episódios violentos no centro de Melbourne cresceu 17,5% no ano passado - muitos deles como resultado do consumo de álcool. Segundo novas leis, bares em algumas das regiões mais movimentadas de Melbourne não vão poder admitir pessoas após as 2h da manhã. O consumo descontrolado de álcool entre adolescentes foi identificado como uma emergência nacional pelo governo federal da Austrália. Bebidas alcoólicas são amplamente disponíveis e a preços baixos, e o seu consumo é aceito socialmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.