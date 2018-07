Jovens assassinados no Rio serão enterrados à tarde Os corpos dos seis jovens mortos por traficantes em Mesquita, na Baixada Fluminense, neste fim de semana, estão sendo velados no Ginásio Municipal de Nilópolis, também na Baixada, desde o início da manhã. Vizinhos, parentes e amigos lotam a quadra do ginásio e fazem orações e homenagens aos adolescentes.