Jovens ateiam fogo em travesti em Olímpia-SP Um travesti de 17 anos teve 50% do corpo queimado por jovens que teriam ateado fogo no rapaz, que fazia programas numa das avenidas de Olímpia (434 km de São Paulo), na madrugada de ontem. A Polícia Civil tenta identificar quatro jovens que teriam abordado o adolescente, num VW Gol e numa motocicleta, na noite do crime. Segundo informações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Olímpia, o motociclista teria descido do veículo e despejado um líquido no adolescente, ateando fogo em seguida. A.S.S. teve de ser levado para a Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital Padre Albino, de Catanduva, cidade próxima, devido às queimaduras de segundo e terceiro graus, que atingiram tórax, abdômen e braço. De acordo com o hospital, seu estado de saúde é estável.