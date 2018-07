Jovens brasileiros tentam se adaptar à troca de línguas

"Levo pelo menos duas semanas para voltar a falar bem português", admite Carlos, que conta que seus amigos não perdem a ocasião para fazer piada com o seu sotaque.

Já as irmãs brasileiras Amanda, de 11 anos, e Rafaela, de 10, estão vivendo pela segunda vez na Suíça, depois de uma temporada no Brasil. No colégio que frequentam, não há aulas de português. Amanda conta que, como acaba de chegar à Suíça, foi colocada em uma sala de "acolhimento", onde os alunos estrangeiros passam por uma espécie de fase de transição até se incorporarem à escola regular quando o nível de francês estiver suficiente.

Animada, a paulista recebeu a indicação dos professores de que, até dezembro, poderá passar para as classes normais do colégio. Em sua classe, vários dos alunos que passam pela transição são portugueses. "A regra é que não se pode falar português na sala", diz. / J.C.