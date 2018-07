Jovens de 3 municípios baianos terão 'toque de recolher'

Nos três municípios, que somam 72,5 mil habitantes e ficam a entre 140 e 160 quilômetros a oeste de Salvador, os jovens que têm até 12 anos devem retornar até as 20h30; os adolescentes maiores de 12 anos com até 14 anos podem ficar na rua até as 22 horas e os jovens de 14 a 18 anos precisam voltar até as 23 horas. Isso de segunda a quinta-feira, porque de sexta-feira a domingo há uma tolerância de uma hora para o retorno. Os horários são livres para os menores de idade que estiverem acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Em festas tradicionais, como Natal, réveillon e São João, os horários estão liberados. Os pais de jovens de mais de 16 anos também podem requerer um documento, emitido pelo Juizado da Infância e Juventude, autorizando os filhos a ficarem na rua sem restrição de horário. Os jovens flagrados nas ruas fora do horário e sem autorização especial, porém, não serão punidos, nem seus pais. Levados à sede do juizado, só serão liberados com a autorização, por escrito, dos responsáveis. "O constrangimento desses jovens será suficiente para que a norma seja respeitada", acredita Brandão Neto.