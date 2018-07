Jovens de classe média furtam escola pública no ABC Dois adolescentes de classe média invadiram uma escola pública de educação infantil em São Caetano do Sul, no Grande ABC, e furtaram dois computadores, dois monitores de LCD, duas máquinas fotográficas, uma filmadora e um aparelho de DVD. A dupla foi apreendida instantes depois, fugindo a pé com os bens furtados, à 0h10 de hoje. Um dos rapazes havia estudado no local.