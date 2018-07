Jovens de classe média são presos acusados de tráfico Dez rapazes foram presos nesta quinta-feira no Rio de Janeiro acusados de integrar uma quadrilha de traficantes de drogas composta por jovens de classe média que atuam na zona sul da cidade. Outros 30 jovens são procurados, entre eles alguns que, no início deste ano, prenderam um jovem negro de 15 anos, nu, a um poste no Aterro do Flamengo.