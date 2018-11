Jovens detidos durante sequestro relâmpago em SP

O trio foi surpreendido por policiais militares da 3ª Companhia do 27º Batalhão no momento em que mantinha refém uma operadora de telemarketing, de 33 anos, rendida em um semáforo na Avenida Interlagos próximo à Avenida Nações Unidas, no Jardim Campo Grande, bairro vizinho.

Fingindo estar armados, os adolescentes abordaram a mulher, que estava ao volante de um Corsa prata. A operadora foi obrigada a passar para o banco traseiro, ficando ao lado de um dos assaltantes. Uma testemunha ligou para a Polícia Militar e forneceu a placa do veículo.

Cerca de 20 minutos depois, uma viatura da PM cruzou com o Corsa na Avenida Nicolau Alayon. O criminoso que estava ao lado da vítima ameaçou enforcá-la caso ela gritasse para chamar a atenção, mas os policiais, que já estavam com a placa anotada, seguiram o veículo e realizaram a abordagem.

O trio já tinha tomado R$ 3.500,00 que estavam na pochete da vítima. Desempregada, a mulher havia sacado o dinheiro durante o dia para pagar algumas contas e dívidas. O dinheiro foi recuperado pelos policiais. Desarmados, Jorge e Renan, ambos de 16 anos, e Jobert, 17, se entregaram.

Encaminhados para o 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, os adolescentes ficarão à disposição da Vara da Infância e Juventude, podendo ser transferidos para a Fundação Casa, antiga Febem. A vítima saiu ilesa.

Reconhecimento - Durante a elaboração do boletim de ocorrência de ato infracional, os policiais civis, cientes de um crime parecido e registrado também nesta semana na mesma delegacia, entraram em contato com a vítima, outra mulher, que foi rendida e sequestrada por volta das 22 horas da última terça-feira, 20. Ao chegar ao 101º DP, a vítima reconheceu os três adolescentes e afirmou que na noite de terça-feira foi dominada e obrigada a realizar com os bandidos várias compras, utilizando o cartão de débito, pois os adolescentes não conseguiram sacar dinheiro da conta dela.