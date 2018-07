Jovens dizem que foram pichados por seguranças em SP Três adolescentes afirmam que foram agredidos no final da noite de ontem por três seguranças de uma empresa após picharem o muro da firma, no bairro da Mooca, região centro-leste de São Paulo. Com sprays na mão, os jovens foram flagrados pelos seguranças, que os perseguiram. Pegos, os adolescentes foram obrigados a retornar para o local da pichação, onde tiveram o corpo pintado com a mesma tinta utilizada para pichar a parede da empresa. Segundo o que os garotos afirmaram em boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial (Brás/Belém), os seguranças ainda soltaram um cachorro, que mordeu um dos adolescentes. Os jovens dizem ainda que tiros foram disparados contra eles.