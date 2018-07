Jovens do Liverpool vislumbram futuro após vitória

Depois de perder três e empatar dois jogos em cinco rodadas sob o comando do novo treinador Brendan Rodgers, o Liverpool começou o dia na zona de rebaixamento mas encerrou no meio da tabela e dando possibilidades de vislumbrar o futuro.

Na vitória sobre o West Bromwich pela Copa da Liga na quarta-feira, Rodgers escalou Jerome Sinclair, de 16 anos, para jogar os últimos 9 minutos e se tornar o mais jovem jogador a atuar pela equipe principal dos Reds.

Neste sábado Rodgers começou com os jovens Andre Wisdom, 19, na defesa, Raheem Sterling, 17, no ataque e o espanhol Suso, 18, no meio-de-campo e eles ajudaram a destruir um Norwich que ainda não venceu em seis partidas e caiu para o 18o lugar que o Liverpool ocupava.

A estrela foi Suarez, que abriu o placar logo no começo do jogo e ampliou aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 12 minutos da segunda etapa.

Rodgers declarou à BBC: "Jogamos bem e aproveitamos as chances e acho que fomos fantásticos."

Ele se disse impressionado com os jovens, e explicou: "Eles sabem que não estão sozinhos, têm uma boa técnica com a bola, o que é importante. Eles estão aprendendo táticas o tempo inteiro e têm maravilhosos e experientes jogadores para ajudá-los."

O único aspecto negativo, disse Rodgers, foi que o Norwich marcou dois gols com Steve Morison e Grant Holt.

Foi a segunda vez nesta temporada que o Liverpool marcou cinco gols fora de casa, após vencer em Berna o Young Boys pela Europa League no último dia 20 de setembro pela Liga Europa, mas Rodgers estava encantado com a primeira vitória no inglês.

"O resultado foi incrível e espero que alcancemos mais vitórias e continuemos a marcar gols," ele disse.