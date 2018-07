Jovens entram em coma após injetar produto veterinário Dois adolescentes estão internados em estado grave no Hospital de Urgência de Goiás (Hugo), em Goiânia, após aplicarem ontem produto veterinário nos braços. Segundo informações do diretor do Hospital, Salustiano Gabriel Neto, os dois correm risco de morrer. "O estado de saúde dos adolescentes é considerado gravíssimo. Eles sofreram edema cerebral, insuficiência respiratória e hepática e comprometimento hepático e renal", explica.