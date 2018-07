Jovens estilistas atraem a atenção do público no RJ

"Foi o desfile que mais encheu", comemorou o coordenador do RMH, Robert Guimarães. "Depois de cinco ou seis edições, eles estão prontos para estabelecerem a própria marca, se tiverem vocação empresarial, ou entrarem para a equipe de criação de alguma grife". No primeiro caso, enquadram-se nomes como R.Groove, que ainda vai desfilar, e Fernanda Yamamoto, atualmente no line-up da São Paulo Fashion Week. No segundo, criadores incorporados por marcas como Cantão, Osklen, Coven, Espaço Fashion, Richards e Farm.

Em todos os casos, foi crucial a passagem pelo crivo do júri do RMH (300 se inscrevem, no Brasil todo, mas só dez conseguem), e, desfile pronto, pelo público especializado. "É natural que eles saiam da faculdade de moda muito alegóricos. Mas é roupa, não é figurino", ressalva Guimarães. Quatro das dez grifes, a baiana Soddi, a mineira Lucas Magalhães, a carioca Branchée e a paulistana Antonio Bizarro, já vendem por atacado, no Rio-à-Porter.

Rafael Mayer, carioca de 27 anos que estreou sua Abdruck, tem muitas ambições. Desde os 17, quando se interessou pela técnica da serigrafia, ele trabalha com moda. "Queria entrar nisso de maneira sólida, não pretendo ficar só na passarela. É preciso ter bom senso com as ideias ditas malucas, não dá para deixar de lado o comercial". A Abdruck foi justamente a mais conceitual da noite de abertura, com peças alusivas a espantalhos e capuzes de grandes proporções.

O evento vai até sábado. Hoje, na passarela "principal", desfilaram 2nd Floor, Coven, Melk Z-Da e TNG - esta a mais aguardada pelo segmento da plateia que vem de máquina fotográfica atrás de artistas. Motivo: a participação, num Fashion Rio de poucas celebridades, dos atores Marcelo Serrado e Carolina Dieckmann, da novela "Fina Estampa".