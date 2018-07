Jovens fazem curso de 'pré-graduação'

Começou 2012 trocando as aulas de física, matemática e química por temas bem mais inusitados, como "Fisionomia da Paisagem" e "Cosmogonia", em um curso oferecido por um grupo de professores da linha alternativa Waldorf exatamente para proporcionar um "respiro" entre o ensino médio e a universidade. Um espairecer que não custa barato. O preço da anuidade é de R$ 18.500 e não faltam interessados.

"O jovem precisa de um hiato entre a escola e a vida acadêmica, e esse tempo precisa ser preenchido de modo significativo, de forma que ele se conheça, se fortaleça", diz Marília Barreto, fundadora e diretora do Projeto Terranova-Pré-graduação.

Tudo começou em 2007, conta Marília, quando ela lecionava em uma escola Waldorf e, ao fim do ano letivo, um grupo de alunos encomendou a ela um projeto que os ajudasse nesse momento de transição. "Eles me disseram que não tinham pressa de entrar na universidade, que os pais não os pressionavam a passar logo no vestibular."

Nascia dessa demanda o projeto que é fincado na euritmia, uma dança que pesquisa a relação da linguagem com o corpo e é matéria curricular na pedagogia Waldorf por ter um efeito centralizador. Tanto que na grade horária do curso, que funciona em período integral, metade do tempo é direcionado à euritmia, com direito a turnê de um mês de espetáculo pela Europa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.