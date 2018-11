Jovens herdam planeta espoliado, diz Bento 16 O papa Bento 16 disse na quinta-feira auma multidão de jovens que eles estão herdando um planeta quefoi ferido e espoliado para alimentar um consumismo insaciável. O apelo do pontífice pelo planeta ocorreu em umpronunciamento a cerca de 150 mil jovens em Sydney. Poucoantes, Bento 16 havia passeado pelo porto local no convés deuma balsa branca, escoltado por dezenas de barcos quebuzinavam. "Relutantemente, chegamos a admitir que também hácicatrizes que marcam a superfície da nossa Terra, [como] aerosão, o desmatamento e a espoliação dos recursos minerais eoceânicos do mundo a fim de alimentar um consumo insaciável",disse ele, sob muitos aplausos. Aos 81 anos, Bento 16 parecia estar em boa forma ao iniciara etapa oficial de sua viagem, depois de descansar por trêsdias. Na balsa, ele conversou animadamente com jovens, e depoisdesembarcou vivaz para receber um "abraço de urso" de umaborígine no cais. Aos jovens, alguns deles oriundos de países insularesameaçados de desaparecer por causa da elevação do nível dosmares, consequência do aquecimento global, o papa disse queproteger o meio ambiente é "de vital importância para ahumanidade". Também a Austrália, sede do evento, está ameaçada peloaquecimento, devido ao risco de agravamento das suas secas. Falando sobre o planeta, Bento 16 disse que ficoumaravilhado ao ver do avião, vindo de Roma no fim de semana, ascores do Mediterrâneo, a imensidão do Saara, a riqueza dasflorestas asiáticas e a vastidão do Pacífico. "É como se fosse possível ver momentos da história dacriação do Gênesis -- luz e trevas, o sol e a luz, as águas, aterra e as criaturas vivas", afirmou. Em discurso para cumprimentar o primeiro-ministro KevinRudd, na manhã de quinta-feira, o papa disse: "É adequadorefletir sobre o tipo de mundo que estamos entregando àsfuturas gerações." A Austrália, um país que alimenta sua prosperidade comusinas termoelétricas a carvão, tem uma das maiores taxas deemissão de gases do efeito estufa per capita. O país vive suapior estiagem em cem anos e tenta salvar sua principal baciahidrográfica, que abastece a maior região agrícola australiana. (Reportagem adicional de Michael Perry)