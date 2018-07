Jovens polonesas querem retribuir hospitalidade na JMJ As estudantes polonesas Kararyna Lalicla e Justyna Ambrozy, ambas de 19 anos, saíram de Cracóvia, onde vivem, e vieram sozinhas para o Rio participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Elas dormiram na paróquia do bairro Paciência e se inscreveram como voluntárias para ajudar na organização do evento. "Foi uma experiência maravilhosa. As pessoas do Rio foram muito amigáveis e queremos retribuir na próxima Jornada, também como voluntárias. Ficamos muito felizes em saber que a Cracóvia foi a escolhida", disse Justyna.