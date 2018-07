Jovens reforçam segurança na Baixada Santista O turista que visita as praias de Santos, na Baixada Santista, encontra um modelo diferente de policiamento. Além dos conhecidos guardas municipais e dos policiais militares, 50 jovens entre 18 e 20 anos reforçam a segurança nas areias da cidade. Integrantes do projeto Guardiões-Cidadãos, eles recebem um salário mínimo e meio, usam farda e rádios, e são encaminhados para emprego depois dessa experiência, que pode durar até dois anos. Além de reprimir pequenos delitos, os seguranças ainda distribuem panfletos com orientações aos banhistas sobre dias, horários e locais permitidos para as práticas esportivas nas areias. Este ano, o policiamento da cidade ganhou reforço de 120 alunos da Academia do Barro Branco para a Operação Verão com Segurança. Ao todo, são 240 policiais militares, com suporte de 20 viaturas, além de quatro novos quadriciclos, motos e bicicletas. As informações são do Jornal da Tarde.