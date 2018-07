Jovens são apreendidos com submetralhadora em SP

Policiais militares da Força Tática patrulhavam a região quando se depararam com o veículo suspeito, uma Fiorino branca. Após consulta da placa, verificaram que o carro era roubado, e deram ordem de parada. Entretanto, o condutor do veículo desobedeceu e saiu com o carro em alta velocidade.

Durante a fuga, o veículo suspeito chegou a atravessar o canteiro central da pista de acesso à avenida João Dias. Dentro do carro foi encontrada uma submetralhadora HK MP5 alemã, calibre 9mm, além de diversas munições do mesmo calibre e dois botijões de gás.

Os suspeitos foram apreendidos e encaminhados ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro), para o registro da ocorrência. O adolescente, de 16 anos, já possuía outros atos infracionais.